Białoruś: łagry dla opozycjonistów?

Ale to nie wszystko. Ówczesny szef GUBOPiK relacjonował podopiecznym wyniki narady z udziałem urzędującego od 1994 roku na Białorusi Aleksandra Łukaszenki. – Prezydent powiedział jeszcze, że te wszystkie sprawy, które mają miejsce na ulicach, trzeba rozwiązać i rozwiązać ostro – mówi. – Jak mówił dziadek Lenin, w kraju tylko jedna strona może używać broni – państwo. Wszyscy pozostali, którzy chwytają za broń to bandyci. Bandyci i terroryści, i stosunek do nich powinien być odpowiedni – oznajmił.

- Na co zasłużyliśmy, na państwo do życia czy obóz koncentracyjny? – komentowała nagranie przebywająca na Litwie liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska. – Jestem przekonana, że słyszeliście to nagranie, gdzie zastępca szefa MSW Karpienkou występuje przed podwładnymi. Wysłaliśmy to (nagranie - red.) do Kongresu USA, OBWE, Rady Europy i innych naszych partnerów międzynarodowych. Już zaapelowaliśmy do UE o uznanie GUBOPiKu i OMONu za organizacje terrorystyczne. Karpienkou już ma sprawę karną i grozi mu międzynarodowy list gończy. Już znalazł się na liście osób, wobec których sankcje wprowadziły państwa bałtyckie. Nie pozwolimy światu zapomnieć o tym, co się teraz dzieje na Białorusi – mówi Cichanouska.