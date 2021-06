Wybór RPO. Libicki: Senator Staroń jest inżynierem budownictwa Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Polityczny układ był taki, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na szefa IPN-u, to opozycja ma swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie zostało to uszanowane - powiedział w RMF FM senator Jan Filip Libicki, odnosząc się do wtorkowego głosowania w Sejmie w sprawie wyboru RPO.