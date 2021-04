Rząd kieruje do Sejmu ustawę ws. Funduszu Odbudowy

- Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją o nowym "Planie Marshalla" ważnym nie tylko dla Polski, ale i dla Europy - komentował europoseł Robert Biedroń , dodając, że rząd zgodził się na wszystkie warunki.

- Do tego potrzebny jest jeden zasadniczy warunek, którego pierwszy krok przed chwilą na Radzie Ministrów został wykonany. To kwestia przyjęcia tzw. rozporządzenia, dyrektywy o środkach własnych. To akt prawny, który musi być przyjęty w formie ustawy. Najpierw debatował nad tym rząd, teraz przekazujemy ten akt do parlamentu - oświadczył premier.

Mateusz Morawiecki przekonywał, że "polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej, dla dobra polskiej gospodarki".

- Dziś na szali leżą nie tylko środki z KPO. Ustawa o zasobach własnych to także wszystkie środki unijne, a więc 770 mld zł, jak policzyli eksperci i to większa proporcjonalnie część tej kwoty mogłaby zostać przeznaczona na różnego rodzaju inwestycje w pierwszych trzech-czterech latach, licząc już ten rok po wychodzeniu z pandemii COVID-19 - mówił.

Apelował, by patrzeć na fundusze jak na "konkretne środki na remont szpitala, w którym leczą się czyiś rodzice, środki na modernizację szkoły, w którejś uczą się jakieś dzieci, środki na drogi, na koleje".

- Te środki mają dopomóc w budowie polskiej gospodarki - ocenił.

- Tempo wyjścia z kryzysu COVID-19 będzie zależało od tego, czy te środki również w szybki sposób będą mogły być najpierw zaakceptowane, a następnie rozdystrybuowane i przeznaczone dla polskiej gospodarki, polskich rodzin, na (...) tworzenie miejsc pracy - powiedział Morawiecki.

- Niech polską racją stanu będzie jak najszybsze przyjęcie aktu prawnego o środkach własnych. To akt prawny o skali historycznej, mogę porównać go do planu Marshalla - stwierdził.