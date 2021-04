Lewica po rozmowach z rządem: Zgodzono się na nasze warunki

- Wszystkie te rzeczy, które zostały wynegocjowane, muszą znaleźć zapisy w Krajowym Planie Odbudowy - zaznaczył Biedroń.

- Lewica jako jedyny klub, obok koła poselskiego Szymona Hołowni złożyła swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy, propozycje konsultowane przez ostatnie miesiące z samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców - podkreślił Biedroń.



- To propozycje odnoszące się do realnych potrzeb, realnych ludzi - zaznaczył europoseł. - Nasi parlamentarzyści są tutaj (w Sejmie - red.) po to, by walczyć o rozwiązywanie realnych problemów realnych ludzi - podkreślił.



- Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją o nowym "Planie Marshalla" ważnym nie tylko dla Polski, ale i dla Europy - zaznaczył Biedroń.