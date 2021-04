Terlecki: Znaleźliśmy możliwość dogadania się z Lewicą

W Sejmie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu Lewicy. Tematem rozmów była kwestia uwag Lewicy do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- Rząd zgodził się na wszystkie warunki. Negocjowaliśmy wysokości kwot, były rozmowy co do kwestii szczegółowych, ale generalnie te sześć punktów zostało utrzymane. To wielki sukces tych ludzi, którzy czekają na to, by politycy nareszcie zaczęli się zajmować ich problemami - mówił po spotkaniu europoseł Robert Biedroń.

Lewica po rozmowach z rządem: Zgodzono się na nasze warunki

Spotkanie skomentowali też przedstawiciele PiS. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska powiedziała, że dyskusja była merytoryczna i przebiegała "w duchu odpowiedzialności za państwo".

- Rozmawialiśmy o kluczowych sprawach, zarówno dla nas, jak i dla Lewicy - oświadczył szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu.