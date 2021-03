Poseł PiS: PO uważa, że trzeba brać w obronę bolszewizm

Rzymkowski przekonywał w sobotę w Radiu Maryja, że „Platforma Obywatelska to już nie jest formacja, która odwoływała się do pięknego wielkiego ruchu Solidarności”. - To jest formacja, która uważa, że trzeba brać w obronę bolszewizm. To jest formacja, która absolutnie odcina się od chrześcijańskich korzeni, która piętnuje swoich polityków, którzy uznają, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia i kończy w chwili naturalnej śmierci. To jest formacja polityczna, która startuje w dyscyplinie „kto będzie bardziej radykalny na lewicy” - mówił.

