Rząd Słowacji nadal się rozpada. Przez szczepionkę z Rosji

Partia Korcoka domagała się rekonstrukcji rządu w tym samym składzie partyjnym, ale z nowym premierem. Wolność i Solidarność to partia słowackiej prawicy.

Kryzys jest efektem pominięcia partnerów koalicyjnych przez premiera Matovicia przy zamówieniu dostawy szczepionki Sputnik V z Rosji. Szczepionki tej nie dopuszczono jak dotąd do użycia na terenie UE - sięgnęły po nią jednak Węgry, Czechy i właśnie Słowacja.

Dymisji premiera domaga się też prezydent kraju, Zuzana Čaputová.

Matović w niedzielę zadeklarował, że może odejść ze stanowiska, ale przedstawiłs zereg warunków. Wśród nich jest to, by w nowym rządzie znalazło się dla niego miejsce i by na czele rządu nie stanął jego polityczny rywal, lider partii Wolność i Solidarność, Richard Sulik.

Minister obrony, polityk OLANO, Jaroslav Nad zasugerował, że minister finansów Eduard Heger mógłby zostać nowym premierem.

Słowacja otrzymała 200 tys. dawek szczepionki Sputnik V, ale nie rozpoczęła jeszcze szczepień z jej użyciem. Wyniki testów szczepionki na Słowacji mają być znane w tym tygodniu.