Cezary Tomczyk: PO jest silna, jeśli ma skrzydła

Czyli więcej jest rozmów, ale politycznie słowo „koalicja” oznacza coś więcej, niż tylko rozmowy. My słowa „koalicja” nie używaliśmy w kontekście wyborów, tylko w kontekście koalicji tu i teraz, czyli koalicji dla wspólnych spraw. Pierwszym testem dla tego projektu była kwestia podatku od mediów. I to się udało. Pierwszy raz w tej kadencji, w jednym budynku, w jednej sali, udało się zgromadzić wszystkich liderów partii politycznych po stronie opozycji – od PSL-u po Hołownię. Udało się wypracować wspólne stanowisko i w dodatku powołać zespół, który ma przygotować plan na przyszłość w kwestii Telewizji Publicznej. Wydaje się, że trzy-cztery miesiące temu taki projekt nie byłby realny. Ale co do TVP, sam pan widział, że potencjalni „koalicjanci” jakoś nie palą się, by zbierać podpisy razem z wami pod ustawą. Wiadomo, że jest to inicjatywa Platformy Obywatelskiej, więc nie oczekujemy wsparcia w zbieraniu podpisów, tylko raczej znalezienia się w fakcie, że TVP jest po prostu do zmiany. I tu nie ma sporu. PSL, Lewica, Hołownia i Koalicja Obywatelska wszyscy mówią, że Telewizja Polska wymaga zmian. A jak te zmiany mają wyglądać? Tu możemy się różnić. I po to jest czas, żeby te wspólne propozycje wypracować. Z drugiej strony jest to czasami jedyna telewizja i jedyne źrodlo informacji dla wielu milionów ludzi – poza dużymi miastami. Dlatego wspólnie trzeba wypracować projekt na przyszłość. Co nie zmienia faktu, że w pierwszej kolejności TVP Info po prostu trzeba zamknąć, dlatego że stacja ta stała się ikoną propagandy obecnego rządu. Ta marka jest zepsuta na zawsze. Została zniszczona, zniweczona, podeptana i dzisiaj widnieje jako centrum tego zła. TVP Info musi więc być zamknięte, natomiast sprawą otwartą jest, jak media publiczne będą wyglądały w przyszłości. I do tego potrzeba zarówno większości, jak i politycznej zgody. Być może potrzeba jest całkiem nowa koncepcja na media publiczne. Nad tym pracujemy.

Ten zespół, który powstaje, ma tę koncepcję wypracować, by podpisali się pod nią finalnie wszyscy - Hołownia, PO, PSL i Lewica?

Właśnie taki jest cel. I wtedy, kiedy mówiliśmy o Koalicji 276, to właśnie po to, by w tych kluczowych sprawach, takich jak Trybunał Konstytucyjny, ochrona zdrowia, pomoc przedsiębiorcom czy TVP, mieć wspólną wizję tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I uważam, że to jest jak najbardziej możliwe. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że są sprawy, w których się różnimy. I nie chodzi o to, żeby w przyszłości - nawet jeżeli miałoby dojść do jakiejś wspólnej listy - powiedzieć, że we wszystkim się zgadzamy. Przecież to nieprawda.

Zarzut wobec koncepcji wspólnej listy jest przede wszystkim taki, że to się skończy, jak z Koalicją Europejską – nie będzie żadnej alternatywy, tylko negacja PiS.

To wszystko zależy od nas, jaki to będzie projekt i jak go przedstawimy. W Koalicji Europejskiej nie było wszystkich – osobno była np. Wiosna Roberta Biedronia, Partia Razem. Gdyby wtedy były w tym projekcie, to już wtedy można by było wygrać z PiS-em. Ale pamiętajmy też, że od tego czasu wiele się zmieniło. Dzisiaj notowania rządu są dużo niższe. Covid zmienił w Polsce politykę. Nawet jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie dostrzegamy, to tak jest. I tak, jak kiedyś nie widzieliśmy, co afera Rywina, afera taśmowa czy katastrofa smoleńska zrobiły z polską polityką, tak jeszcze nie do końca wiemy, co spowoduje Covid. Jedno jest pewne – głębokie zmiany w polskiej polityce następują na naszych oczach.

To są zmiany, które na pewno będą na korzyść Platformy?

Jak ta zmiana będzie wyglądała – to zależy też od tego, kto ją pierwszy dostrzeże i kto wyciągnie z niej wnioski. Osobiście uważam, że pewien rozdział jest za nami. PiS jako formacja na naszych oczach bankrutuje. Obiecali silne państwo, zawłaszczyli instytucja a jak przyszedł moment kiedy centralizacja mogła być atutem w walce z pandemią, okazało się że nic nie działa. Służba zdrowia się załamała. Edukacja to fikcja. Przedsiębiorcy zostali zostawieni sami.