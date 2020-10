Dziambor do rządu: Kiedyś odpowiecie przed sądem

Polityk Konfederacji podkreślił, że w wyniku decyzji władz związanych z epidemią tysiące firm zbankrutowało, zawiesiło działalność, a tysiące pracowników zostało zwolnionych lub musiało zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia.

- Mówiliście, że narażacie całą gospodarkę, żeby kupić sobie czas. Chcieliście przez te sześć miesięcy przygotować nas na kolejną falę. No i jak przygotowaliście? Dzisiaj 10 tysięcy wykrytych nowych przypadków. To, co się dzieje w szpitalach jasno pokazuje, że nie przygotowaliście (służby zdrowia) - dodał Dziambor oceniając, że obóz władzy zajmował się głównie rekonstrukcją rządu.

- Przez te pół roku nie potrafiliście nawet wprowadzić obostrzeń tak, żeby to było zgodne z prawem - przez co my to krytykujemy - podkreślił, odnosząc się m.in. do nakazu zasłaniania ust i nosa. Artur Dziambor ocenił, że skoro teraz obóz rządzący wprowadzaja prawo nakazujące noszenie maseczek, "to znaczy, że wszystko co działo się wcześniej było bezprawiem". - Anulujcie ludziom te mandaty, wtedy będzie to uczciwe - zaproponował.

- To, co zrobiliście przez te lockdowny to zbrodnia na polskiej gospodarce. To, co zrobiliście ludziom prowadzącym własne firmy to niewybaczalny błąd, katastrofalny w skutkach - mówił do rządzących poseł Konfederacji, wspominając o rekordowym deficycie budżetowym i największym od 30 lat spadku PKB. - Niestety, tego się nie odrobi, dlatego że przeżeraliście lata, w których było dobrze. To jest coś, za co cały pana rząd i anonimowi doradcy - o których pytaliśmy, ale nazwisk ich nie jesteśmy w stanie uzyskać - będzie musiał kiedyś zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed sądami - oświadczył, zwracając się do premiera Morawieckiego.

- Nigdy wam tego nie podarujemy. Polacy wam tego nie podarują, bo Polacy widzą, co się dzieje - dodał Artur Dziambor.