Europejskie Stowarzyszenie Żydów napisało do Andrzeja Dudy ws. uboju rytualnego zwierząt

„Apelujemy do Państwa, aby przekonali Państwo pana premiera i obie izby o konieczności ponownego rozważenia tej kwestii. Projekt ustawy, który został już rozpatrzony w Sejmie, a obecnie oczekuje na zatwierdzenie w Senacie w dniu 13 października 2020 r., doprowadziłby do skutecznego wyeliminowania kluczowej i niezwykle ważnej części praktyki żydowskiej - stałego dostępu i dostaw koszernego mięsa dla Żydów w całej Europie, zapewnianych obecnie przez Polskę” - czytamy w liście. „Chcemy w sposób jasny stwierdzić, że dobrostan zwierząt jest niezwykle ważną kwestią, jednak prosimy zauważyć, że nie ma rozstrzygającego dowodu na to, że ubój koszerny jest bardziej okrutny niż większość uboju odbywającego się każdego dnia w Europie” - podkreślono. „Mówiąc bardziej ogólnie, niepokoi nas prymat praw zwierząt nad wolnością wyznania obywateli europejskich, w tym Żydów, - praw, które były przyznawane i podtrzymywane przez tysiąclecia, praw, które zostały zapisane w artykule 10 Karty Praw Podstawowych UE” - dodano. Artykuł ten mówi, że „każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność ... uzewnętrzniania ... swej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach”.

W liście podkreślono także, że „zakazując eksportu produktów, których spożycie stanowi dla wielu osób główną zasadę wiary i praktyki żydowskiej, wysyłane jest dobitne przesłanie, że dopuszczalne są prawa, które skutecznie utrudniają życie Żydom w Europie”. „Z tych właśnie powodów – i w imieniu wielu tysięcy Żydów, których my jako liderzy społeczności i parlamentarzyści reprezentujemy - wzywamy rząd Rzeczpospolitej, jej Sejm i Senat, do zaprzestania procedowania tego aspektu ustawy. Dziękujemy Państwu za uwagę poświęconą tej sprawie, która ma ogromne znaczenie i wagę dla Żydów w całej Europie i poza nią, a także dla samej europejskiej zasady poszanowania i wspierania wolności wyznania” - podsumowano.