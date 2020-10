Robert Biedroń: Przemysław Czarnek to ojciec Rydzyk w garniturze

Po naradzie w siedzibie PiS Zjednoczona Prawica zamknęła rozmowy o kształcie nowego gabinetu. Do rządu dołączyć ma Przemysław Czarnek. Poseł PiS zostanie ministrem edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Zdaniem lidera Wiosny Roberta Biedronia trzeba zrobić wszystko, aby studentami i uczniami w Polsce „nie zajmował się ktoś taki jak pan Czarnek”. - On jest chyba najbardziej radykalną twarzą homofobicznej i ksenofobicznej prawicy. Jest ojcem Rydzykiem, tylko że w garniturze. To, co mówi poseł Czarnek, każdego dnia sączy na ten jad Radio Maryja - stwierdził w TOK FM Biedroń.

Europoseł wskazał także, że precedens polegający na niepowołaniu Czarnka przez prezydenta byłby dobry. - Zmazałby z prezydenta Andrzeja Dudy tę hańbę, którą są jego słowa wypowiadane podczas kampanii wyborczej. To jest dobry moment dla prezydenta, by się zrehabilitować. By pokazać, że popełnił błąd – zaznaczył.