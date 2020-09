Ruch Trzaskowskiego? Siemoniak: Nie widzę powodu do pośpiechu

- Powinien rozpocząć od konkretnych projektów, działań punktowych - mówi o tworzącym ruch społeczny prezydencie Warszawy i wiceprzewodniczącym PO, Rafale Trzaskowskim, Siemoniak.

- Najważniejszym polem jest dziś dla niego prezydentura Warszawy – dodał Siemoniak. - Jeśli będzie miał tu kłopoty, to choćby 2 ruchy założył i ileś rzeczy zrobił, to wtedy nie wygra. Myślę, że doskonale to rozumie i dlatego skupił się na Warszawie - zaznaczył.

Stworzenie ruchu społecznego Trzaskowski zapowiedział w lipcu, po II turze wyborów prezydenckich, w których zdobył 48,91 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych - ponad 10 mln).

Do inauguracji ruchu miało dojść na początku września, ale data startu ruchu została przełożona w związku z awarią w przepompowni ścieków Czajka.