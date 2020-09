Ochrona zwierząt. Burzliwa debata w Sejmie

Pod adresem posłów Konfederacji Gawkowski powiedział, że są oni tam, "gdzie stoją ludzie, którzy zwierzęta maltretują, biją i mordują". - Każdy z was płacił będzie swoim mandatem za to, jak bardzo jesteście dzisiaj wynaturzeni - bo jesteście, traktując zwierzęta tak, jak nikt, żaden przyzwoity człowiek by ich nie potraktował - mówił.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił, że na sali sejmowej padają słowa haniebne. - Z perspektywy tego, co przez lata działo się ze zwierzętami, mordowaniem zwierząt, dopuszczaniem do tego, żeby zwierzęta były męczone dzisiaj słowa, które padają z ust Konfederacji to dla tego wszystkiego klaskanie brawa - powiedział.

Konfederacja: PiS napada na polską wieś

Projekt krytykowali także przedstawiciele Konfederacji. - 17 września - pamiętna data. PiS napada na polską wieś, wspólnie i w porozumienia z postkomuną i neoeurokomuną pustoszy Polskę, uderzając w polską przedsiębiorczość - powiedział poseł Grzegorz Braun.

- Konfederacja broni, jak może - złą ustawę odrzucamy, ale z ostrożności procesowej składamy poprawki, składaliśmy je już na przewlekłym posiedzeniu komisji - dodał. - Polecam łaskawej uwadze państwa poprawkę, która gwarantowałaby - skoro już tak troszczycie się o bezpieczeństwo życia - także i bezpieczeństwo życia ludzkiego, znosząc aborcję eugeniczną - oświadczył.

Dobromir Sośnierz ocenił, że niezależnie od przekonań nie ma powodu, żeby procedować taką ważną ustawę "w takim trybie, z pogwałceniem wszelkich obyczajów, procedur, prawa europejskiego".

Zwracając się do posłów klubu PiS apelował, by zerwali się "ze smyczy prezesa" i głosując zgodnie z własnym sumieniem odrzucili "tę durną ustawę". - Spójrzcie zresztą na koalicjantów - czyimi głosami chcecie to poprzeć? Bo wiemy, że nie będzie wystarczającej większości (dla projektu) z samego PiS-u. Przyjmiecie to głosami takich ludzi jak poseł Gawkowski, który nie odróżnia ludzi od zwierząt, a jednocześnie chce mordowania nienarodzonych ludzi. Mordercy nienarodzonych dzieci będą z wami bronić życia zwierząt. Nie przeszkadza wam to, naprawdę? Uważacie, że to jest właściwa optyka? Apeluję, nie róbcie tego - przekonywał.



Z kolei Robert Winnicki zarzucił posłom PiS hipokryzję. Mówił, że Jarosław Kaczyński nakarmi kota karmą pochodzącą z hodowli zwierzęcej, założy skórzane buty i pasek i przyjedzie do Sejmu "likwidować polskie rolnictwo". Dodał, że przed setkami tysięcy hodowców bydła i osób utrzymujących się z drobiarstwa wnioskodawcy chcą zamknąć najbardziej perspektywiczne rynki i przekreślić to, że Polska jest "potęgą" w przedmiotowym eksporcie.