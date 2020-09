Gawkowski do posłów Konfederacji: Jesteście wynaturzeni

Rano po całonocnym posiedzeniu sejmowa komisja rolnictwa poparła złożony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Komisja poparła poprawkę Konfederacji dotyczącą wykreślenia zapisu ograniczającego ubój rytualny, odrzuciła postulat dziesięcioletniego vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych.

Dowiedz się więcej: Komisja poparła "Piątkę dla zwierząt". Ważna zmiana w projekcie

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu PiS w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem głosowało 35 posłów klubu PiS, w tym posłowie Solidarnej Polski; przeciw odrzuceniu był natomiast minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który wcześniej krytykował nowelizację.

Po południu rozpoczęło się drugie czytanie projektu. Głos zabrał m.in. szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Odpowiedzialność za zwierzęta powinna nas łączyć, a nie dzielić - zaczął. Ocenił, że na sali sejmowej padają słowa haniebne.

- Z perspektywy tego, co przez lata działo się ze zwierzętami, mordowaniem zwierząt, dopuszczaniem do tego, żeby zwierzęta były męczone dzisiaj słowa, które padają z ust Konfederacji to dla tego wszystkiego klaskanie brawa - powiedział.