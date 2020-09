Komisja poparła "Piątkę dla zwierząt". Ważna zmiana w projekcie

Oba projekty zostały skierowane do komisji rolnictwa, która wieczorem rozpoczęła prace w tym zakresie. Posiedzenie komisji zakończyło się w czwartek rano.

Członkowie komisji zdecydowali, że projekt Prawa i Sprawiedliwości będzie wiodący. Posłowie zgłosili kilkadziesiąt poprawek.

Stosunkiem głosów 17 do 6 komisja rolnictwa poparła projekt "Piątki dla zwierząt". Wcześniej głosami posłów PiS i Konfederacji przeforsowano złożoną przez Michała Urbaniaka (Konfederacja) poprawkę wykreślającą zapis, przewidujący ograniczenie możliwości uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.

Odrzucona została poprawka wydłużająca z 12 miesięcy do 10 lat okresu vacatio legis dla przepisów o zakazie hodowli zwierząt futerkowych na futra.



Poparcia nie uzyskała też poprawka w sprawie zakazu wykorzystywania koni do transportu na drodze do Morskiego Oka.