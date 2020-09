Zakaz hodowli zwierząt futerkowych. "Piątka dla zwierząt" w Sejmie

Informując o projekcie były premier stwierdził, że ustawę "z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie". Projekt trafił do Sejmu. Pozytywnie o proponowanych przepisach wypowiadali się politycy Lewicy, negatywnie - Konfederacji. Koalicja Obywatelska zapowiadała składanie poprawek.

W środę w parlamencie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu.Przewidziano dziesięciominutowe wystąpienia w imieniu klubów i pięciominutowe w imieniu koła (Konfederacji) oraz 30 pytań.

Uzasadnienie przedstawił poseł Grzegorz Puda (PiS). Odnosząc się do postulowanego zakazu hodowli zwierząt futerkowych oświadczył, że z faktu iż fermy futrzarskie znajdują się na terenach wiejskich nie wynika, że w tym przypadku mamy do czynienia z działalnością rolniczą. Puda stwierdził, że fermy futrzarskie to przemysł, który z gospodarnością prawdziwych rolników nie ma nic wspólnego. Poseł wskazał przy tym na udokumentowane, jak mówił, protesty mieszkańców wsi i małych miejscowości.

Katarzyna Piekarska (KO) przedstawiła założenia projektu Koalicji Obywatelskiej, który dotyczy - w jej opinii niekontrowersyjnych - przepisów o zakazie wykorzystywania zwierząt w cyrku oraz regulujących świadczenia dla opiekunów zwierząt wycofywanych ze służby (chodzi o psy i konie).