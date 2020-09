PiS ma projekt ustawy o ochronie zwierząt. Kaczyński: Poprą go wszyscy dobrzy ludzie

Jarosław Kaczyński mówił, że w sprawę zaangażowani byli przedstawiciele młodego pokolenia, co, według niego, jest znakiem zmiany na lepsze.

- Liczymy na poparcie ponadpartyjne - powiedział prezes PiS dodając, że kwestia nie jest polityczna, lecz związana "z tym, co określa się jako humanitaryzm".

- To jest związane z tym wszystkim, co odnosi się do ludzkiej dobroci, do ludzkiej uczciwości w szerokim tego słowa znaczeniu; do tego po prostu, żeby człowiek był dobry. To ustawa, którą z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie, jestem o tym głęboko przekonany - stwierdził. Były szef rządu zadeklarował swe zaangażowanie i "mocne poparcie" dla projektu.

Lider młodzieżówki PiS Michał Moskal powiedział, że projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi.