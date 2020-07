Mucha o ułaskawieniu pedofila: Na wniosek pokrzywdzonych

"Andrzej Duda często stosował łaskę, kierując się 'względami humanitarnymi' (np. złym stanem zdrowia) – jak wobec skazanego za oszustwo (decyzja z 19 maja) czy za m.in. fałsz materialny (z 23 marca). Z kolei 14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób – to rekord – w tym skazaną za uszkodzenie ciała (łaska dotyczyła wpłaty na cel społeczny) i nietrzeźwego rowerzystę recydywistę. A także – i to rzadkość – osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego" - pisały we wtorkowej "Rzeczpospolitej" Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka.

Jak mówił minister to te osoby "wystąpiły o prawo łaski". - A nie sprawca - dodał.

- Akt łaski dotyczył jedynie skrócenie środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Od popełnienia przestępstwa minęło wiele lat. Decyzja w tej sprawie była oparta na zgodnych opiniach: kuratora sądowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego oraz prokuratora generalnego. Mam wszystkie te pozytywne opinie przed oczyma - mówił Mucha.

- Wszystkie okoliczności były skrupulatnie i uczciwie rozpatrywane, ze względu na dobro osób nie mogą być ujawniane opinii publicznej - dodał.

- Akt łaski dotyczył wyłącznie tego, co osoby pokrzywdzone postrzegały jako dotkliwe dla nich. Sprawca kary pozbawienia wolności odbył - zaznaczył prezydencki minister.

Mucha ocenił, że "niegodziwie wobec ofiar przestępstwa, które mają prawo do zachowania prywatności, wykorzystywanie takiej prośby o łaskę" przez polityków i komentatorów. Wcześniej wyjaśnień w tej sprawie zażądała Koalicja Obywatelska.

Mucha cytował też fragmenty pozytywnej opinii prokuratora generalnego w tej sprawie. - Sąd uznał, że obowiązujący środek karnych narusza prawo pokrzywdzonych do samostanowienia o sobie. Pokrzywdzone wystąpiły o to by znieść zakaz zbliżania. Sąd uznał, aby przychylić się do prośby o łaskę - mówił.



- Pomiędzy pokrzywdzonymi a skazanym doszło do pełnego pojednania. Pokrzywdzone są osobami dorosłymi, samodzielnymi. Akt łaski dotyczy jedynie środka karnego i jest stosowany na wniosek osób pokrzywdzonych - powtórzył.

- Jest niegodziwe że osoby mając na ustach dobro pokrzywdzonych próbują wkomponować to w swój plan polityczny - podsumował Mucha.