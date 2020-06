Trudeau pytany o Trumpa milczał przez 21 sekund

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że może użyć wojska, aby stłumić protesty w USA.

Trudeau spytany o działania Trumpa po długim milczeniu stwierdził, że "wszyscy z przerażeniem i konsternacją obserwujemy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych".

- To czas, by łączyć ludzi, to czas, by słuchać, to czas by odkryć iż niesprawiedliwość trwa mimo postępu w ciągu ostatnich lat i dekad. To czas dla nas, Kanadyjczyków, abyśmy zdali sobie sprawę, że też mierzymy się z wyzwaniami, że czarnoskórzy Kanadyjczycy (...) też mierzą się z dyskryminacją - dodał.

Jak zauważają kanadyjskie media w odpowiedzi na pytanie o Trumpa Trudau ani razu nie wymienił nazwiska amerykańskiego prezydenta.

Trudeau w 2019 roku przepraszał za swoje zachowanie sprzed lat, po tym jak "Time" opublikował jego zdjęcie z 2001 roku, na którym Trudeau - wówczas 21-letni nauczyciel - jest ucharakteryzowany na Afroamerykanina (miał twarz pokrytą pastą - to tzw. brown face lub black face w ten sposób w XIX wieku biali artyści byli charakteryzowani na przedstawicieli mniejszości etnicznych, które były przez nich przedstawiane stereotypowo).