Gliński chce klejnotów dla Dudy. Są warte kilka milionów złotych

W II RP łańcuch przyznano prezydentowi, a Ignacy Mościcki włożył go prawdopodobnie tylko raz. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już, że do Senatu trafiła petycja, by łańcuch przywrócić głowie państwa. Głównie za sprawą senatorów PiS powstał nawet projekt ustawy. Krótka nowelizacja przewiduje, że łańcuch, zwany oficjalnie Klejnotem Rzeczypospolitej stałby się „uroczystą odznaką godności Wielkiego Mistrza”.

– Do kopii łańcucha potrzeba by kilograma złota, wartego ponad 200 tys., ale to tylko początek kosztów – mówi Orzechowski. Zauważa, że niezależnie od tego, czy w użyciu byłby oryginał czy kopia, należałoby dorobić brylantowy krzyż orderowy, który zaginął. – Do jego wykonania potrzeba by ośmiu dwukaratowych brylantów po 160 tys. zł za sztukę oraz cztery 3,5-karatowe po minimum 300 tys. zł za sztukę. Trudno obliczyć, ile diamentów potrzeba by do wyłożenia orła, co najmniej 10 karatów. Mówimy o wielomilionowym wydatku – dodaje.