Wenecja nie chce autonomii. Odrzuciła ją po raz piąty

Choć w niedzielnym referendum większość głosujących opowiedziała się za oderwaniem się od kontynentalnej części miasta - Mestre, referendum jest nieważne.

Wzięło w nim udział zaledwie 21 proc. uprawnionych. Tymczasem, by było ważne, musiałoby do niego przystąpić co najmniej 50 proc.

