Wenecja - adriatycka Atlantyda

Mojżesz nie obronił

Co jest powodem takiej katastrofy? – pytają załamani mieszkańcy miasta. Przecież ich domy i majątek miało chronić 78 sztormowych bram. Ten system przeciwpowodziowy, którego nazwa – Modulo Sperimentale Elettromeccanico – tworzy wymowny skrót MOSE (Mojżesz), miał bronić Wenecji nawet przed trzymetrowym przypływem. W przeciwieństwie jednak do biblijnego przywódcy Izraelitów, któremu udało się rozdzielić wody Morza Czerwonego, system MOSE zawiódł na całej linii. Budowa całych rzędów ruchomych wrót instalowanych w wejściach do Lido, Malamocco i Chioggii, które podczas przypływu mogą tymczasowo odizolować Lagunę Wenecką od Morza Adriatyckiego, rozpoczęła się w 2003 r. Konsorcjum Venezia Nuova, które wykonuje prace na zlecenie włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu oraz Weneckiego Urzędu Wodnego, zapewniało władze municypalne, że ukończono ponad 85 proc. projektu, co już zabezpiecza miasto przed powodzią.