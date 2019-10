Fogiel: Zachowanie sędziego - po prostu nieludzkie

- To, czy dokończymy reformę sądów, jest kwestią, o której mówiliśmy już kilkakrotnie - odparł polityk. - Jesteśmy w trakcie tego, cały czas sądy jeszcze nie funkcjonują tak, jak obywatele by tego się po nich spodziewali - ocenił dodając, że sprawy nie są rozpatrywane wystarczająco "płynnie", a poczucie sprawiedliwości "często nie jest takie, jak byśmy sobie tego życzyli".

- I ta sprawa Nabielaka, wcześniej innych spraw związanych z warszawską reprywatyzacją, pokazuje to w sposób bardzo dobitny i wyrazisty - podkreślił Fogiel. - I do tego jeszcze to zachowanie sędziego, po prostu szyderczy śmiech w twarz córce osoby, która walczyła o prawa lokatorów, która została, jak wszystko na to wskazuje, żywcem spalona w Lesie Kabackim, to jest po prostu nieludzkie i to pokazuje, jak nie powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości - dodał.