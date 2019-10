Sąd: Komisja weryfikacyjna jeszcze raz zajmie się Nabielaka 9

Ponadto urzędnicy, którzy podpisali się pod decyzją reprywatyzacyjną, wyrządzili szkodę miastu. Komisja zażądała od nich odszkodowania w wysokości do 12-krotności wynagrodzenia. Urzędnicy nie zbadali bowiem wystarczająco, czy osoby, którym zwrócono nieruchomości, to prawowici spadkobiercy. Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy drastycznie się pogorszyła. Podwyższono im czynsze, co wpędziło ich w spiralę zadłużenia i doprowadziło do eksmisji. Musieli się z kamienicy wyprowadzić.