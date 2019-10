Telewizyjna debata. Z liderów tylko Kosiniak-Kamysz

Do debaty przystąpili: Jacek Sasin z PiS, Borys Budka z KO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Andrzej Rozenek z Lewicy oraz Jacek Wilk z Konfederacji.

Przedstawiciele komitetów odpowiadali na pytania przez 45 minut. Prowadzącym był prezenter TVP Michał Adamczyk.

Pierwsze pytanie dotyczyło programu 500 plus. - Chcę podkreślić, że nic co zostało dane, nie zostanie zabrane. (...) To dzięki odpowiedzialnym rządom PO i PSL-u można było wprowadzić program 500+, który zostanie utrzymany - powiedział Borys Budka.

- Lewica popiera program 500 plus, powinien być wprowadzony wcześniej, jednak PiS się zatrzymał. Po wprowadzeniu programu 500+ nie poszedł dalej. Nie pomaga polskim rodzinom. Nie wspiera jeżeli chodzi o dostępność do żłobków, przedszkoli - powiedział Andrzej Rozenek.

- My jako jedyny klub opozycyjny poparliśmy program 500+ od samego początku. Bo polityka prorodzinna zaczęła się od wprowadzenia karty dużej rodziny, rocznych urlopów macierzyńskich, miałem okazję sam je wprowadzać. Będziemy kontynuować program 500+ bo on dobrze służy polskim rodzinom - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

- Wprowadziliśmy program 500+, który zwrócił bardzo wielu rodzinom w Polsce godność. Bardzo wielu rodzinom umożliwił wyjazd na wakacje, bardzo wielu rodzinom umożliwił zakupy najbardziej potrzebnych do egzystencji rzeczy. Zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci. Program 500+ to fundament naszej polityki społecznej i będziemy go oczywiście dalej realizować - mówił Jacek Sasin.

- Konfederacja ma najlepszy program. Proponujemy największą w historii Polski obniżkę podatków - powiedział Jacek Wilk.