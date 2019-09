Partia Pracy chce likwidować prywatne szkolnictwo na Wyspach

Uczestnicy konwencji w Brighton poparli postulat "zintegrowania prywatnych szkół z sektorem publicznym", który ma zostać zapisany w programie wyborczym labourzystów.

Partia Pracy ma też postulować w czasie kampanii wyborczej wycofanie wszystkich subsydiów i przywilejów podatkowych, którymi cieszą się obecnie szkoły prywatne.

"Inwestycje i nieruchomości posiadane przez szkoły prywatne, mają być demokratycznie i sprawiedliwie rozdzielone między instytucje edukacyjne w kraju" - zapowiada Partia Pracy.

Partia Pracy chce też, aby uniwersytety przyjmowały tylko taki odsetek uczniów szkół prywatnych, jaki ci ostatni stanowią w populacji wszystkich uczniów (obecnie ok. 7 procent).

Sky News zwraca uwagę, że postulat ten na pewno doprowadzi do pytań o to, dlaczego członkowie Gabinetu Cieni labourzystów - Diane Abbott i Dame Shami Chakrabarti wysłały swoje dzieci do szkół prywatnych. Również dwóch kluczowych doradców Corbyna - Seamus Milne i James Schneider - skończyli prestiżowy, prywatny Winchester College.

Ostatnio przeciwko szkołom prywatnym wypowiadał się kanclerz skarbu w Gabinecie Cieni, John McDonnell. Polityk Partii Pracy stwierdził w rozmowie z "Guardianem", że "prywatne szkoły nie muszą istnieć i nie powinny istnieć jeśli obowiązuje zasada równości w dostępie do edukacji".

Z kolei już w czasie konwencji w Brighton sekretarz ds. edukacji w Gabinecie Cieni, Angela Rayner mówiła o "uczynieniu systemu edukacji bardziej sprawiedliwym, przez integrację prywatnych szkół (z publicznymi)".