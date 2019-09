Prezydent Salwadoru rozpoczął przemówienie w ONZ od selfie

- Uwierzcie mi, znacznie więcej osób zobaczy to selfie niż wysłucha mojego przemówienia - powiedział Bukele po czym wygłosił mowę, w której wzywał ONZ do tego, by organizacja ta zmieniała się wraz ze zmieniającym się światem i by światowi przywódcy robili więcej, by nie tracić kontaktu z młodym pokoleniem.

