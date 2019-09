PIT obniżony do 17 proc. Prezydent podpisał zmiany

Prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę z 30 sierpnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie co do zasady 1 października, a zatem jeszcze w trakcie obecnego roku podatkowego.

Podpisana przez prezydenta ustawa zmienia także kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. "W odniesieniu do pracowników, którzy uzyskują przychód z pracy z tytułu jednej umowy o pracę, podwyższono koszty podstawowe z 111,25 zł miesięcznie do 250 zł miesięcznie, natomiast w skali roku z 1 335 zł do 3 000 zł. W przypadku pracowników, którzy uzyskują przychody z pracy równocześnie z kilku umów, koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4 500 zł" - czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta. Dla pracowników dojeżdżających spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, koszty uzyskania przychodów zostały zwiększone miesięcznie z 139,06 zł do 300 zł, w roku podatkowym wyniosą nie więcej niż 3 600 zł.