Robert Winnicki: Trump poświęcił Polsce 10 sekund konferencji

Trump odwołał wizytę z powodu zbliżającego się do Florydy huraganu. Ciężko mi oceniać skalę zagrożenia ale faktem jest, że huragany są tam częstym zjawiskiem. Gorzej o pozycji Polski w relacjach z USA świadczy raczej to, że poświęcił nam kilkanaście sekund z 10 minut konferencji.

Decyzja Trumpa pokazuje, że hasło America First obowiązuje. Jeśli powstałaby w tej kwestii wątpliwość to mógłby przegrać wybory.



U nas wygrywają politycy dla których jest EU First, Partnerstwo z Litwą First, Europejskie Aspiracje Ukrainy First etc.



Jak długo jeszcze?