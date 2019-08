Aleksandra Dulkiewicz zawiadomiła policję po słowach Andrzeja Gwiazdy

- Jeżeli prokuratura czy policja prowadzi jakieś dochodzenie to znaczy, że ma jakieś powody. Natomiast wydaję mi się, że przy takim zachowaniu (prezydent Gdańska - red.) nie należy się dziwić, że takie groźby wystąpiły. Przecież ludziom się wątroba przewraca, jak patrzą na to co się dzieje - powiedział Andrzej Gwiazda.

Stwierdził, że mnóstwo ludzi przeżywa traumę, "bo na tych filohitlerowców oddali głos". Wyraził pogląd, że ludzie "mają moralne prawo" wystąpić z groźbami, bo przy wyborach "zostali najwyraźniej oszukani".