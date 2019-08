VIP do domu już nie poleci

Bez rodzin, chyba że w misji oficjalnej pod pełną kontrolą szefa Kancelarii Premiera - to clou nowej ustawy, którą w błyskawicznym trybie tygodnia skonstruował rząd PiS. „Dziś projekt ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie zostanie przekazany do klubów parlamentarnych z prośbą o uwagi i opinie - jeszcze na etapie przedwstępnym. Na uwagi, KPRM będzie czekać do poniedziałku do godz. 19. We wtorek projekt pojawi się w BIP” - informuje nas Centrum Informacyjne Rządu.

