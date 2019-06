Tadeusz Cymański: Platforma będzie się karmić sprawą Falenty

- Dzieje się, dopiero się będzie działo. To tylko preludium - skomentował poseł PiS Tadeusz Cymański. Zdaniem gościa programu #RZECZoPOLITYCE, gorąco będzie dopiero jesienią przed wyborami do parlamentu, a dziennikarze będą mieli wtedy "łowy". - Będzie ostro - ocenił Cymański.

"Stracili na ujawnieniu bolesnej prawdy"

W programie #RZECZoPOLITYCE Cymański przypomniał też, że Marek Falenta jest osobą prawomocnie skazaną. Polityk odrzucił sugestię, że Falenta pomógł w obaleniu rządów Platformy. Jego zdaniem, polityków PO "położyło do grobu, w sensie metaforycznym" to, co mówili na nagraniach, które później zostały ujawnione. Cymański ocenił, że osoby na ważnych stanowiskach powinny brać odpowiedzialność za to, co mówią i robią.

Taśmy Falenty, w ocenie Cymańskiego, zaszkodziły PO. - Na taśmach, na tym ujawnieniu okrutnej bolesnej prawdy nie tyle my zyskaliśmy, co oni stracili - powiedział gość programu #RZECZoPOLITYCE.