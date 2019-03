Brazylia zostanie bliskim sojusznikiem wojskowym USA AFP

Stany Zjednoczone mają zamiar wzmocnić swoje więzi wojskowe z Brazylią do poziomu zarezerwowanego co do zasady dla sojuszników z NATO. Ma do tego dojść w czasie wizyty prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro, w Waszyngtonie, do której dojdzie w przyszłym tygodniu - informuje Reuters powołując się na dwóch przedstawicieli brazylijskiego rządu.