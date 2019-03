Włochy: Opozycja ma nowego lidera. Porównywany do Corbyna

Nicola Zingaretti został nowym przewodniczącym Partii Demokratycznej. Zingaretti jest we Włoszech porównywany do znanych, radykalnie lewicowych polityków - lidera Partii Pracy, Jeremy'ego Corbyna oraz senatora z USA Berniego Sandersa.

Partia Demokratyczna dokonała skrętu w lewo, odkąd przegrała wybory z populistycznym Ruchem Pięciu Gwiazd i prawicową, antyimigracyjną Ligą, które utworzyły obecny rząd w czerwcu ubiegłego roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Zingaretti, były komunista, po wyborze go na lidera Partii Demokratycznej oświadczył, że "czas rozpocząć nowy rozdział".

Lidera Partii Demokratycznej wybrało ponad 1,5 mln sympatyków tego ugrupowania, którzy głosowali w 7 tys. lokali wyborczych, w tym 150 poza granicami Włoch.

Zingaretti wygrał z Roberto Giachettim, politykiem centrowym, porównywanym do poprzedniego lidera Partii Demokratycznej, byłego premiera Matteo Renziego i Maurizio Martiną, byłym ministrem rolnictwa.

Zingaretti w przeszłości był członkiem Włoskiej Partii Komunistycznej. Należał też do założycieli Partii Demokratycznej w 2007 roku.

Polityk jest zwolennikiem rozwoju UE w kierunku Federacji.

Matka Zingarettiego, Żydówka, uciekła nazistom w 1943 roku. Jego prababka zginęła w Auschwitz. Ojciec polityka był menadżerem w banku.

Zingaretti jest znanym krytykiem mediów społecznościowych - uważa, że są one odpowiedzialne za to, że ludzie nie angażują się dziś w aktywność społeczną. Facebooka porównuje do Koloseum w Imperium Rzymskim, gdzie opinie wyrażano wyłącznie pokazując kciuk uniesiony w górę, lub w dół. - Na Facebooku jest tak samo: osądzaj, ale nie myśl - twierdzi.

W ostatnich wyborach Partia Demokratyczna zdobyła 112 mandatów w parlamencie (Ruch Pięciu Gwiazd - 220, Liga - 123).