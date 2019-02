Prezydencki minister: Niemcy nie mają deficytu? Nie wierzę

- Najniższy dług publiczny, najniższy deficyt publiczny, to są rządy Prawa i Sprawiedliwości - mówił w TVN24 Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta. Na zwrócenie uwagi, że wciąż deficyt budżetowy w Polsce jest, w przeciwieństwie do części państw Unii Europejskiej, zaskoczony gość TVN24 odparł "nie wierzę".

500 plus dla pierwszego dziecka, zwolnienia z podatków, "trzynastka" dla emerytów - to obietnice Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas konwencji programowej w Warszawie.



O pieniądze na sfinansowanie socjalnych planów Prawa i Sprawiedliwości pytany był w TVN24 Andrzej Dera. - Najniższy dług publiczny, najniższy deficyt publiczny, to są rządy Prawa i Sprawiedliwości - zauważył prezydencki minister.

Na zwrócenie mu uwagi, przez prowadzącego wywiad dziennikarza Konrada Piaseckiego, że "cały czas ten deficyt występuje", Dera odparł: - Niech mi pan wskaże państwo w Unii Europejskiej, które nie ma deficytu. - Niemcy - od razu odpowiedział Piasecki. - Nie mają deficytu? Jest pan w 100 procentach pewny? Nie wierzę - odpowiedział zaskoczony Dera.

- Ja słyszałem, że wszystkie państwa, czy zdecydowana większość ma deficyt i to niektóre bardzo poważny, dużo większy od Polski. Ja widziałem tabelę po prostu, jak wygląda, i Polska jest, jeżeli chodzi o te relacje, na bardzo dobrej pozycji. Jest pokazywana jako państwo, które dobrze zarządza długiem publicznym - mówił Dera.

- Długiem publicznym - tak. Ale dług publiczny to nie deficyt budżetowy - przerwał mu dziennikarz TVN24. - To są dwie różne rzeczy, oczywiście. Deficyt budżetowy mamy bardzo niski, w porównaniu do tego, co było wcześniej - tłumaczył minister.

Niemcy zakończyły 2018 rok z największą nadwyżką budżetową od czasów zjednoczenia. Wyniosła ona 58 mld euro. To był już piąty rok z kolei, w którym budżet państwa (licząc łącznie z budżetami landów i samorządów miejskich) ustanawiał rekordy nadwyżki. W 2018 r. sięgnęła ona 1,7 proc. PKB Niemiec.

Z kolei jeśli chodzi o saldo całego sektora finansów publicznych, a nie budżetu centralnego, Polska zanotowała ostatnio historycznie niewielki deficyt. Jednak według Eurostatu nadwyżkę za 2017 rok wypracowało aż 13 krajów, na czele z Maltą (3,9 proc. PKB nadwyżki), Cyprem (1,8 proc.) i Czechami (1,6 proc.).