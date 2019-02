"Rodzina, Rozwój, Wiarygodność" - hasła konwencji PiS

500 plus dla pierwszego dziecka, zwolnienia z podatków, "trzynastka" dla emerytów - to obietnice Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas konwencji programowej w Warszawie.

- Polska dla wszystkich czy Polska dla niektórych? To pytanie ma wiele aspektów. Najważniejsze są dwa: sprawa równości i sprawa wolności. Ważna jest równość wobec prawa, równość do godnego życia. Ciągle trwa zaciekła obrona różnych przywilejów - rozpoczął swoje przemówienie Jarosław Kaczyński.

Kaczyński powiedział też, że dziś zbliżają się do siebie bardzo odległe grupy społeczne w zakresie "poziomu gospodarczego, ekonomicznego zaopatrzenia". - Te nożyce w Polsce w tej chwili się powoli zamykają, one zawsze będą jakoś tam otwarte, ale powinny być jak najmniejsze - dodał prezes PiS.



Jego zdaniem, "wolność też jest kwestionowana". - Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, ba - wolność sumienia, wolność religii, którzy w gruncie rzeczy zapowiadają, że w Polsce, jeśli zwyciężą, zniesiona zostanie demokracja, a ogromna część społeczeństwa o poglądach innych niż te, które oni głoszą będzie w gruncie rzeczy wyłączona z czynnej polityki - zauważył. - Krótko mówiąc jest o co zabiegać, ta kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie podważona - oświadczył Kaczyński.

Zapowiedział też najważniejsze punkty programu na nadchodzące wybory europejskie i parlamentarne.

Pierwszy punkt programu: 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca - zapowiada Kaczyński - Drugi punkt programu to pomoc dla ludzi młodych, do ukończenia 26 roku życia, bez podatku PIT dla pracowników. Trzeci: obniżenie kosztów pracy - podniesienie sumy, która jest zaliczana jako koszt pracy, w ten sposób obniżenie podatków, a także w planie obniżenie PIT-u pracowniczego. Czwarty: pomoc dla emerytów ("trzynastka" 1100 złotych dla każdego emeryta od 1 maja). Zapowiada też przywrócenie połączeń autobusowych na prowincji.

Przemawiający po prezesie Kaczyńskim premier Mateusz Morawiecki zapowiada walkę o "szczęśliwą klasę średnią" w Polsce. Zapowiada obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu.

- Polska zasługuje na więcej, praca dla Polaków, dostatnia Polska, to jest motto naszego programu, i jak czasem jestem pytany, po co są te wybory?, o co są te wybory europejskie? - niektórzy mówią, że po to, żebyśmy weszli do Europy - to nie jest dobra odpowiedź, bo po pierwsze, to są wybory o zmianę w Polsce, jak najbardziej musimy wygrać te wybory, żeby móc zmieniać Polskę - powiedział Morawiecki.

"Nowa Arena Programowa" - to jedno z haseł zapowiadających konwencję. Jak słyszymy, trzy hasła "aren programowych PiS" to Rodzina, Rozwój i Wiarygodność. W trakcie konwencji mają paść nowe propozycje programowe, ale ich szczegóły są ścisłą tajemnicą. "Zupełnie nowy format, ważne podsumowania i wskazanie kolejnych programowych celów i wyzwań na przyszłość." - tak konwencję zapowiada szef sztabu PiS w kampanii do PE Tomasz Poręba. Konwencja odbędzie się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Równolegle toczy się posiedzenie Rady Naczelnej PSL. Ludowcy mają podjąć decyzję co do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na stole są opcje przyłączenia się do Koalicji Europejskiej lub samodzielnego startu.