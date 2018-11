Japonia będzie mieć lotniskowiec. Po raz pierwszy od wojny Kaijo Jieitai (Japan Maritime Self-Defense Force) [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Rząd Japonii zamierza zmodernizować dwa śmigłowcowce klasy Izumo w taki sposób, aby były one zdolne być bazą dla samolotów bojowych. Oznacza to, że japońska flota po raz pierwszy od II wojny światowej będzie dysponować lotniskowcami - odnotowuje "The Guardian".