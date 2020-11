Jacek Borkowicz: Dzień przeklętych, dzień świętych AdobeStock

W dzień Wszystkich Świętych zarówno polskie państwo, jak i Kościół okazały się wydmuszkami. Gdy w piątek popołudniem, dosłownie z godziny na godzinę, premier Morawiecki ogłosił zamknięcie cmentarzy, nikt z biskupów nie zaprotestował, nikt nie poważył się nawet na zadanie głośnego pytania. Chociażby o to, jak ta decyzja ma się do ustaleń konkordatu, który chyba przecież nadal obowiązuje. Ale po co pytać, skoro wszystko stało się jasne już na wiosnę? Władza każe, my wykonujemy. Jeśli władza, w kolejnym władczym geście, z godziny na godzinę skasuje Boże Narodzenie, zniesiemy i to, bez jęku skargi. Przecież modlić możemy się w domach, prawda?