Nowe Horyzonty na życzenie materiały prasowe

Katarzyna Płachta

Głosem nieżyjącego Andrzeja Wajdy rozpocznie się 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Zmarły w 2016 r. reżyser jest bowiem jednym z twórców użyczających głosu postaciom z animacji Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta", która powstawała przez ostatnich kilkanaście lat. Ale nie tylko to czyni dzieło Wilczyńskiego wyjątkowym. Jako jeden z nielicznych filmów będzie ono pokazywane także w tradycyjnej formule kinowej. Bo większość z ponad 170 pokazów wrocławskiego festiwalu ze względu na pandemię została przeniesiona do sieci. Tym samym rozpoczynające się 5 listopada Nowe Horyzonty będą jednym z największych internetowych festiwali filmowych w Europie.