Jan Rulewski: Europa wiele nauczyła Tuska

Dziś uważam, że Tusk jest takim rasowym Kaszubem, który wypływa w morze i ciągle szuka nowych łowisk, jest odkrywcą - mówi Jan Rulewski, były senator klubu PO.

Plus Minus: Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Wrócił na serio i z przytupem. Jak pan się zapatruje na jego wejście do politycznej gry?

Po mojej stronie entuzjazmu nie było z tej racji, że jestem już tylko obserwatorem, ewentualnie komentatorem polityki. Pozostaję obok głównego nurtu. Ale moje osobiste odczucia nie mają większego znaczenia, bo na celowniku jest Polska. Krótko mówiąc, uważam ten powrót za bardzo dobry znak dla Polski.

Dlaczego?

Z kilku powodów. Po pierwsze, potrzebna jest nam równowaga między panoszącym się obozem rządzącym a opozycją. Ten obóz władzy kłania się komuś z opozycji – a to Pawłowi Kukizowi, a to Włodzimierzowi Czarzastemu, tylko jeszcze Platformie się nie pokłonił. Ale przewaga rządzących była ogromna, a teraz, dzięki Donaldowi Tuskowi, pojawiła się szansa na równowagę. Mam nadzieję, że Tusk będzie hamulcem dla zapędów autorytarnych, a nawet dyktatorskich. Po drugie, na naszą scenę polityczną powraca człowiek, który poznał polit...

