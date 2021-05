Sadowska: W warcabach jest ze mnie Luis Suárez

– Warcabnica 100-polowa jest w każdym holenderskim domu. Kolega pokazał mi kiedyś pokój, który zamienił na bibliotekę z książkami o warcabach. Miał tam nawet podręczniki z XVIII wieku – mówi Natalia Sadowska, grająca w holenderskim klubie dwukrotna mistrzyni świata.

Plus Minus: Czy podczas finału mistrzostw świata z Rosjanką Tamarą Tansykkużyną udało się pani przekonać Polaków, że warcaby to poważna gra?

Dopiero teraz wielu zobaczyło, że istnieją inne wersje tej gry. 64-polowa warcabnica jest w większości domów, ale to coś zupełnie innego niż warcaby 100-polowe, które są znacznie trudniejsze, skoro oznaczają więcej pionów i możliwości. Pokazaliśmy ludziom coś nowego. Już w trakcie mistrzostw dostawałam mnóstwo wiadomości. Nie brakowało wśród nich takich z przeprosinami, w których autorzy przyznawali się, że nie doceniali warcabów. Teraz przekonali się – widząc nasze mecze – jak wiele mogą dać emocji.

Zainteresowanie przerosło pani oczekiwania?

Nie spodziewałam się takiego rozgłosu. To wszystko zaskoczyło zarówno mnie, jak i Polski Związek Warcabowy. Wiem, że mecze oglądało wielu szachistów, bo to sport nam najbliższy. Stałam się w pewnych kręgach znana, ale „popularność" to wciąż za duże słowo. ...

