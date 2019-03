Joanna Szczepkowska: Wychowani do bierności

Na spotkaniach z publicznością, które nie zawsze dotyczą tylko sztuki, często pada pytanie o młodzież. Pokolenie rodziców, dziadków, zaangażowane w sprawy kraju, zadaje sobie pytanie o bierność ich dzieci i wnuków. Na ogół pytania pochodzą od tych, którzy jak ja szli zwykle drogą bardziej lewą niż prawą. Co się stało? Dlaczego wychowaliśmy tak innych ludzi?

Słuchałam niedawno przemówienia Isabeli Allende, chilijskiej pisarki. Sama, jak wynika z przemówienia, jest bliska ruchowi feministycznemu, jednak styka się z młodzieżą, która uważa, że ten ruch nie ma już nic do powiedzenia. Dzisiejsi młodzi nie są przecież z ducha walki. Egzystują w świecie wirtualnym, można zapuścić się tam, gdzie wskaże wyobraźnia. Są obywatelami świata, nie wstając z krzesła. Jednocześnie świadomi, że realny świat w każdym zakątku jest dla nich dostępny i zależy tylko od pieniędzy. Pieniądze natomiast zarabiać można też wirtualnie, wystarczy zainteresować sobą wielką liczbę osób. Dlaczego więc mieliby się skupiać na strukturach skrawka ziemi zwanego ojczyzną?

Wtedy jako odpowiedź przychodzą do głowy najprostsze wartości jak patriotyzm, jak praworządność, jak konstytucja. Kiedyś zapytała mnie o to osoba, której już sam styl bycia i ubiór zdradzał kulturową przynależność do liberalnej lewicy. Była też uczestniczką d...