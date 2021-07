Zapomniane gwiazdy z zoo materiały prasowe

Natalia Miller

Kilka pokoleń Polaków wychowało się na programie telewizyjnym „Z kamerą wśród zwierząt". Prowadziło go pochodzące z Wrocławia małżeństwo Hanny i Antoniego Gucwińskich. Najnowsza książka Marka Górlikowskiego z podtytułem „Zwierzęta i ich ludzie" to właśnie ich historia – portret ikon PRL-owskiej popkultury, którzy równocześnie przez cztery dekady kierowali ogrodem zoologicznym we Wrocławiu.