Buszująca w listach

„Mój rok z Salingerem" w reżyserii Philippe'a Falardeau to oparta na wspomnieniach Joanny Rakoff opowieść o dojrzewaniu, pierwszej pracy, weryfikowaniu marzeń, podejmowaniu ryzyka oraz rozwijaniu siebie. „Mam dosyć analizowania dzieł innych, sama chcę pisać" – wyznaje bohaterka pragnąca życia rodem z Greenwich Village epoki bitników. Ogląda się to z czystą przyjemnością, mimo że całość nie wykracza poza rozwiązania znane z komedii „Diabeł ubiera się u Prady" (reż. David Frankel, 2006). To głównie zasługa czarującej Margaret Qualley i niegórującej nad nią, a partnerującej jej Sigourney Weaver w roli szefowej – wymagającej, ale i dobrodusznej. Ogromny zarzut można jednak mieć do reżysera, że decyduje się pozostawić relację bohaterki z Salingerem niemal nietkniętą, nie pozwalając na minimalne choćby zacieśnianie więzi.