Franciszek, Amazonia, Niemcy. Nowa twarz Kościoła Synod Amazoński wielu obserwatorom wydał się rewolucyjny. Na zdjęciu papież Franciszek z przedstawicielem jednej z grup etnicznych zamieszkujących Amazonię. Watykan, 17 października 2019 AFP

Papież Franciszek przeprowadza rewolucję, w wyniku której katolików czekają dekady sporów o doktrynę i kształt kościelnych instytucji. Choć reformy budzą opór, pytaniem nie jest to, czy je przeprowadzać, bo przecież zmiany są dla Kościoła czymś normalnym, ale jak, reformując, zachować to, co specyficznie katolickie. To, z czego zrezygnować nie wolno.