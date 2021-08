Trzaskowski: PiS daje, ale najpierw musi zabrać

Rafał Trzaskowski ocenia, że "Polski Ład" Pis najmocniej uderzy w samorządy.

Konsekwencje jego wprowadzenia polegałyby bowiem na tym mówił Trzaskowski, że np. Warszawa straciłaby miliard 700 mln złotych - To jest tyle, ile Warszawa płaci rocznie na całą kulturę, na cały sport, na całą pomoc społeczną, dopłaca do służby zdrowia. Takie pieniądze nagle by zniknęły z naszego budżetu. Prawie cała linia metra kosztuje tyle, ile by wyparowało z naszego budżetu w ciągu jednego roku - mówił polityk.