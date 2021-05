Grzegorz Schetyna: Oddawałem PO w dobrym stanie. Dziś dużo gorzej

Grzegorz Schetyna wraz z 50 parlamentarzystami podpisał list, w którym domagają się "odnowienia Platformy Obywatelskiej". Powszechnie uważa się, że list ten jest wymierzony w obecnego przewodniczącego PO, Borysa Budkę.

"Dotarliśmy do punktu krytycznego. Jako państwo i naród. Żyjemy w chaosie, napięciu, obawie o zdrowie i życie najbliższych" - przekonują politycy, którzy podpisali się pod listem.

- Chcemy i oczekujemy rozmowy z przewodniczącym, sekretarzem generalnym, z tymi, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie partii i za to, w którym jest miejscu. Ja 14 miesięcy temu oddawałem PO w dobrym stanie. 27,5% w wyborach do Sejmu, zwycięski pakt senacki, marszałek Grodzki wybrany na to stanowisko, wreszcie sondaże w granicach 30-31%. Dzisiaj sytuacja jest dużo gorsza i trzeba wyciągnąć wnioski - powiedział w rozmowie z TVN24 Schetyna.

- Platformie potrzebne jest nowe otwarcie, nowy porządek, że potrzebny jest nowy pomysł na jej funkcjonowanie. 14 miesięcy po wyborach nowego przewodniczącego i nowych władz widać, że sprawy nie idą dobrym torem, że trzeba poszukać nowych pomysłów, uruchomić nowych ludzi, ogromny potencjał - ocenił były lider PO.

- Jeżeli w Sejmie opozycja funkcjonowałaby tak samo jak w Senacie, to mielibyśmy większość, chociażby w ostatnim głosowaniu nad Funduszem Odbudowy - uważa Schetyna.

- Dzisiaj mamy poczucie ogromnej porażki, skłócenia się opozycji i braku skuteczności, wspólnej wizji co do przyszłości - dodał.