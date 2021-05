List polityków PO. Chcą zmian. Budka: Każdy przejaw aktywności jest dobry PAP/Hanna Bardo

51 parlamentarzystów PO i KO przygotowało list otwarty do swoich kolegów. Apelują w nim o podjęcie poważnej debaty i przeprowadzenia przemiany wewnętrznej. Lider PO Borys Budka uważa to za przejaw aktywności i chęć do działania.