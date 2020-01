Wybory szefa Platformy. Głosowanie zakończone

W szranki o schedę po nim stanęło sześcioro kandydatów. Dwoje - europoseł Bartosz Arłukowicz i posłanka Joanna Mucha - wycofało się przed sobotnim głosowaniem.

Ok. 9,4 tys. uprawnionych do głosowania członków Platformy wybierało spośród czterech osób. O fotel szefa partii ubiegali się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, senator Bogdan Zdrojewski i poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Głosować należało osobiście w jednej ze 190 powiatowych komisji wyborczych, czynnych od godz. 10 do 18.

Nieoficjalne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone wieczorem, oficjalne - prawdopodobnie we wtorek.