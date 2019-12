Budka chce być szefem PO, bo "wie jak wygrywać"

Na pytanie, w czym jest lepszy od Grzegorza Schetyny, obecnego przewodniczącego PO, Budka odparł: - Wiem, jak wygrywać, wiem, jak stworzyć skuteczne, dobre ugrupowanie, a poza tym uwielbiam ludzi. Wiem, że to jest czas polityków, którzy muszą być codziennie na spotkaniach z ludźmi, bo inaczej tej wiarygodności, tego zaufania nie przywrócimy, więc obiecuję ciężką pracę w ludźmi, będę w każdym miejscu po to, by przekonywać Polaków, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska to najlepszy wybór dla Polski.

